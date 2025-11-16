

وكالات

رحبت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج، اليوم الأحد، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية على لحوم البقر معتبرة ذلك خطوة إيجابية لمنتجي لحوم البقر الأستراليين.

وألغى ترامب، الجمعة، الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، بما في ذلك لحوم البقر، وسط مخاوف المستهلكين من ارتفاع أسعار البقالة الأميركية.

وأصبحت أستراليا في عام 2024 أكبر مصدر للحوم الحمراء إلى الولايات المتحدة، حيث تقدم أسعارا أقل وأنواعا من اللحوم قليلة الدهون تفتقر إليها الولايات المتحدة.

وقالت وانج: "نرحب برفع هذه الرسوم الجمركية، إنه أمر جيد لمنتجي لحوم البقر الأستراليين".

وأضافت: "نؤمن بإمكانية الوصول إلى أسواق بعضنا بعضا نعتقد أن ذلك يصب في مصلحة المستهلكين والمنتجين على حد سواء".

ورفضت الوزيرة الأسترالية الإفصاح عما إذا كانت حكومة يسار الوسط تتوقع الآن من ترمب إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأسترالية إلى الولايات المتحدة.

وقالت وانج، وهي وزيرة بارزة في حكومة حزب العمال بقيادة أنتوني ألبانيزي، والتي ضغطت في السابق على الولايات المتحدة من أجل إعفاء مؤقت: "سنواصل الدفاع عن موقفنا".

وفي أبريل، أشار ترامب إلى وجود تفاوت في تجارة لحوم البقر مع أستراليا بعد ارتفاع صادراتها من لحوم البقر إلى الولايات المتحدة العام الماضي، لتصل إلى 4 مليارات دولار أسترالي "2.64 مليار دولار" وسط تراجع في إنتاج لحوم البقر الأمريكية.

وبعد أشهر من تصريحات ترامب، أعلنت أستراليا أنها ستخفف القيود المفروضة على واردات لحوم البقر من الولايات المتحدة.

ومنذ عام 1990، تصدِّر أستراليا ما بين 150 ألفا و400 ألف طن من هذا المنتج سنويا إلى الولايات المتحدة، حيث يحظى بشعبية كبيرة لدى مطاعم الوجبات السريعة، وفقا للغد.