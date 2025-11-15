بوتين ونتنياهو يبحثان أوضاع غزة وسوريا والشرق الأوسط

وكالات

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحثان هاتفيا الوضع في قطاع غزة وتطورات الشرق الأوسط، إضافة إلى البرنامج النووي الإيراني والملف السوري.

في وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًّا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف موسكو من تطورات الملف النووي الإيراني وإمكانية توسيع التعاون مع طهران، أن روسيا "على استعداد تام لتعزيز التعاون مع إيران في جميع المجالات"، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين "تنمو بوتيرة ديناميكية للغاية".

وأضاف بيسكوف أن الدول الأوروبية تمارس "ضغوطًا مفرطة" على إيران في ما يتعلق بالمفاوضات حول برنامجها النووي، لافتًا إلى أن الوضع الحالي "بالغ التعقيد".