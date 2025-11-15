إعلان

بوتين ونتنياهو يبحثان أوضاع غزة وسوريا والشرق الأوسط

كتب : مصراوي

09:59 م 15/11/2025

بوتين ونتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحثان هاتفيا الوضع في قطاع غزة وتطورات الشرق الأوسط، إضافة إلى البرنامج النووي الإيراني والملف السوري.

في وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًّا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف موسكو من تطورات الملف النووي الإيراني وإمكانية توسيع التعاون مع طهران، أن روسيا "على استعداد تام لتعزيز التعاون مع إيران في جميع المجالات"، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين "تنمو بوتيرة ديناميكية للغاية".

وأضاف بيسكوف أن الدول الأوروبية تمارس "ضغوطًا مفرطة" على إيران في ما يتعلق بالمفاوضات حول برنامجها النووي، لافتًا إلى أن الوضع الحالي "بالغ التعقيد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بوتين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الروسي دميتري بيسكوف قطاع غزة سوريا البرنامج النووي الإيراني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تتكفل قوات مصرية بنزع سلاح حماس؟ وزير الخارجية يجيب
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا