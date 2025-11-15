لندن- (أ ش أ)

قال ممثل بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفير جيمس كاريوكي، إن اعتماد مجلس الأمن للقرار الذي قدمته المملكة المتحدة بشأن تجديد العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي في اليمن يؤكد التزام المجلس المستمر بتعزيز السلام والاستقرار في اليمن.

وأوضح السفير البريطاني - في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم السبت، أن هذا القرار سيدعم قدرة المجلس على رصد انتهاكات حظر الأسلحة، وبالتالي ردعها، كما سيساعد على تقييد قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد الأمن البحري الإقليمي، مع تجنب التأثير سلباً على الوضع الإنساني للشعب اليمني.

وأعرب ممثل بريطانيا لدى الأمم المتحدة عن ترحيبه بدعم أعضاء مجلس الأمن فيما يخص تطوير نظام العقوبات ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن بريطانيا ستواصل دعوة لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن (2140) إلى التنسيق مع لجان العقوبات الأخرى ذات الصلة من أجل مراقبة تدفق الأسلحة عبر الحدود والمعاملات المالية وتحركات الأفراد بين اليمن وحركة الشباب الصومالية والجماعات في السودان.