كوريا الشمالية تدين دعوة مجموعة السبع لنزع سلاحها النووي

سول- (د ب أ)

استنكرت كوريا الشمالية اليوم الجمعة دعوة دول مجموعة السبع الأخيرة لنزع السلاح النووي لبيونج يانج بالكامل، مؤكدة أن إرادة النظام في الاحتفاظ بترسانته النووية "ثابتة ولا تتزعزع" في ظل التهديدات النووية الخارجية.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون-هي، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أُعرب عن استيائي الشديد وأسفي إزاء العداء الصريح لوزراء خارجية مجموعة السبع الذي ينتهك دستورنا بشكل مباشر، وأُدينه بحزم بأشد العبارات الممكنة".

وجاء هذا البيان بعد أن أكد وزراء خارجية مجموعة السبع التزامهم بنزع السلاح النووي الكوري الشمالي بالكامل يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم في كندا، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفي بيانٍ صادر عن وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، أدانت الدول أيضا البرامج النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وأكدت تشوي أن "الوضع الراهن" لكوريا الشمالية لا يتغير بفعل أي ادعاءات خطابية خارجية، وأن امتلاكها للأسلحة النووية هو "الخيار الأنسب" لردع أكثر الدول عدائية وخطورة في ظل البيئة الجيوسياسية الحرجة التي نعيشها اليوم.

وأضافت: "حتى لو طالبت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالتوقف عن امتلاك الأسلحة النووية لمدة 10 أو 20 أو 50 أو 100 عام، فإن امتلاك كوريا الشمالية للأسلحة النووية سيبقى واقعا راسخا، شاءوا أم أبوا".

وأشارت الوزيرة إلى أن مجموعة السبع لا تملك الحق في أن تملي على الدول ذات السيادة كيفية حماية أمنها، أو مناقشة "الخيارات السيادية" لكوريا الشمالية.

وحذرت تشوي من أن "إرادة كوريا الشمالية في ضمان حاضر الدولة والشعب ومستقبلهما، وتحقيق العدالة الدولية من خلال الالتزام بدستورها الذي يكرس امتلاكها للأسلحة النووية، هي إرادة ثابتة لا تتزعزع، ما دامت التهديدات النووية الخارجية مستمرة.