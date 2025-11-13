بتهمة الخيانة.. التحقيق مع رئيس وحدة مكافحة الفساد في إسرائيل

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الشرطة الإسرائيلية أجرت تحقيقًا مع رئيس وحدة مكافحة الفساد الإسرائيلي اللواء ميني بنيامين، بتهمة خيانة الأمانة وإساءة استغلال المنصب.

وأكدت البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن وزير الأمن القومي بن غفير دعم رئيس وحدة مكافحة الفساد، وعارض اتخاذ خطوات ضده بعد التحقيق معه من جانب الشرطة.

وكانت ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على اللواء ميني بنيامين؛ للتحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن محاكمته تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء.

وأضاف نتنياهو اليوم الخميس، أنه لن يقدم طلبًا رسميا للعفو إذا كان ذلك يعني الاعتراف بالذنب.

ولفت إلى أنه لا يخشى السفر إلى نيويورك وسأكون منفتحا على التحدث إلى زهران ممداني إذا ثقف نفسه.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، قد تلقى رسالة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب يطلب فيها العفو عن نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد.