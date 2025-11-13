إعلان

الجبهة الشعبية الفلسطينية تدعو إلى المقاومة والاشتباك المفتوح بالضفة

كتب : مصراوي

10:43 م 13/11/2025

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

وكالات

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي لطفلين فلسطينيين في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت الجبهة الشعبية في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه الجرائم تأتي ضمن تصعيد ممنهج ومتدرج يستهدف الضفة المحتلة، مشيرة إلى أن أخطر مظاهر هذا التصعيد توسع اعتداءات المستوطنين.

وأوضحت أن ذلك يندرج في إطار سياسة تهدف لتحويل الضفة إلى أرض محروقة، وخلق واقع استيطاني جديد فيها، تنفيذا لمخطط شامل لضمها بالكامل وتهجير أهلها، مما يضع الضفة أمام فوهة بركان متفجر.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "دماء الأطفال الشهداء لن تذهب هدرا، وأن المقاومة ستستمر ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصاعد هذه الجرائم.

ودعت الجبهة الشعبية الفلسطينيين في الضفة إلى تصعيد المقاومة والاشتباك المفتوح ضد الاحتلال والمستوطنين، والتصدي لجرائمهم.

