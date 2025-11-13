إعلان

تحطم طائرة مسجلة في تركيا داخل كرواتيا ومصرع قائدها

كتب : مصراوي

10:02 م 13/11/2025

تحطم طائرة مسجلة في تركيا داخل كرواتيا ومصرع قائده

(أ ب)

تحطمت طائرة مسجلة في تركيا داخل غرب كرواتيا اليوم الخميس، حسبما أفادت الشرطة، فيما أوردت وسائل الإعلام المحلية مقتل قائدها.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن الطائرة وهي من طراز تراكتور ايه تي 802 اختفت من شاشات الرادار قبل الخامسة مساء بقليل بالتوقيت المحلي.

وأفاد البيان بأنه بعد نحو 20 دقيقة تم إخطار خدمات الطوارئ بأنه عثر على الطائرة وهي مشتعلة قرب بلدة سيني، القريبة من ساحل بحر الأدرياتيكي.

وقالت الشرطة إن الطائرة أقلعت من مطار رييكا الواقع شمالي البلاد في طريقها إلى العاصمة الكرواتية زغرب والعودة.

