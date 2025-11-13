الخارجية السويسرية تدين إحراق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

وكالات

قالت وزارة الخارجية السويسرية، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأدانت الخارجية السويسرية في بيان لها عمليات إحراق مستوطنين لممتلكات فلسطينيين، مطالبة بوقف هذا العنف والتوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية.

ودعت الخارجية السويسرية، إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والحفاظ على إمكانية حل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام الدائمين

وأفاد ناشط فلسطيني بأن "مستعمرين" أحرقوا، مسجدا فجر اليوم الخميس، وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه، شمال غرب سلفيت وسط الضفة الغربية

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الناشط في مجال مقاومة الاستيطان نظمي السلمان قوله إن "الأهالي تفاجأوا فجر اليوم بقيام المستعمرين بإحراق مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس، شمال غرب سلفيت".

وأضاف أن "المستعمرين سكبوا مواد قابلة للاشتعال عند المدخل، إلا أن تدخل الأهالي حال دون انتشار النيران على المسجد بالكامل"، مشيراً إلى أن "المستعمرين خطّوا أيضاً شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد".