أردوغان: لن يتم التنازل عن حقوق أتراك قبرص ونسعى لحل القضية

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لن يتم التنازل عن حقوق أتراك قبرص، موضحًا: "أن الحل هو أن تعيش الدولتان معا في جزيرة قبرص في أمن وسلام".

وقال أردوغان، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن تركيا تسعى سياسيين ودبلوماسيين من أجل حل القضية القبرصية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، تعليق استخدام طائرات سي -130 للشحن العسكري كإجراء احترازي، وذلك في أعقاب تحطم طائرة مماثلة في جورجيا، مما أودى بحياة جميع العسكريين الـ20 الذين كانوا على متنها.

وكانت طائرة الشحن في طريقها من مدينة كنجه في أذربيجان إلى تركيا عندما تحطمت في بلدية سيجناجي في جورجيا، بالقرب من الحدود الأذربيجية أمس الأول الثلاثاء. ويتم التحقيق حاليا في سبب الحادث.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم تعليق استخدام طائرات من طراز سي-130 مؤقتا للسماح بخضوع الطائرة لتفتيش فني مفصل.

وأضافت الوزارة أن الطائرات التي ستتجاوز الفحص سوف يتم السماح لها باستئناف الطيران.

وأرسلت تركيا فريقا بحثيا لتحديد سبب الحادث. وأوضحت أنه تم إرسال تسجيلات بيانات الرحلة وتسجيلات البيانات الصوتية في قمرة القيادة إلى تركيا، وتخضع للفحص في أنقرة.