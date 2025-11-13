مسؤول باكستاني يتهم الأفغان بتنفيذ هجمات انتحارية في إسلام أباد

(أ ب)

قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم الخميس، إن مواطنين أفغان قاموا بهجومين انتحاريين دمويين هذا الأسبوع، استهدف أحدهما كلية القادة قرب الحدود الأفغانية والآخر خارج محكمة في العاصمة إسلام أباد.

وقال نقوي خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس: "مواطنون أفغان تورطوا في الهجمات في كلا التفجيرين الانتحاريين".

وكان تسبب تفجير انتحاري خارج محكمة جزئية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد يوم الثلاثاء الماضي، في مقتل 12 شخصًا وإصابة 27 آخرين.

وفي حادث منفصل يوم الاثنين، لقي ثلاثة جنود حتفهم عندما استهدف مفجر انتحاري وأربعة مسلحين آخرين كلية القادة بمدينة "وانا" بمحافظة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.