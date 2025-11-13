بغداد- (د ب أ)

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس إلى رفع حظر الطيران بين بلاده ودول الاتحاد الأوروبي لما يشكله من حجر عثرة في طريق تنمية السياحة والتجارة بين الجانبين.

كما دعا السوداني ، خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق كليمينس زيمتنر ، "الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية وزيادة حجم التعاون ودعم المشروع" .

وعبر السوداني عن شكر الحكومة العراقية لجهود الاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق على مراقبة الانتخابات التي جرت بسلاسة واضحة وبزيادة نسبة المشاركة، ما يدل على نجاح الحكومة في استعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي.

وقال إن الحكومة" تتبنى مشروعاً إصلاحياً هدفه الاستمرار بالإعمار والبناء والتنمية، وتلبية مطالب أبناء الشعب" .

بدوره ، ثمن سفير الاتحاد الأوروبي سياسة الحكومة العراقية في تجنّب الصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة، فضلاً عن جهودها بتحقيق الإصلاح الاقتصادي والأمني وملف إدارة المياه.

وحسب بيان للحكومة العراقية ، شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات وتنميتها في إطار التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي بتفعيل بنود اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة.