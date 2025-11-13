وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين، إن الولايات المتحدة توصلت في عام 2024 إلى معلومات استخباراتية من مسؤولين إسرائيليين يناقشون كيف أرسل جنود الاحتلال فلسطينيين إلى أنفاق في غزة يعتقد انها مفخخة مسبقا.

وأشار المسؤولون، إلى أنه تمت مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع البيت الأبيض، إذ تم تحليلها من قبل الاستخبارات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جو بايدن.

وعلى مدار أشهر الحرب التي عاصرت فترة بايدن الرئاسية، أعرب مسؤولو إدارته عن مخاوفهم بشأن التقارير التي أشارت إلى أن الجنود الإسرائيليين استخدموا الفلسطينيين دروعا بشرية لحماية أنفسهم في غزة، إذ يحظر القانون الدولي ذلك أثناء العمليات العسكرية.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الامريكية في الأشهر الأخيرة من عام 2024، أثارت تساؤلات داخل البيت الأبيض حول مدى استخدام هذا التكتيك على نطاق واسع وما إذا كان الجنود الإسرائيليون يتصرفون بتوجيهات من القادة العسكريين.

ونوّهت "رويترز"، إلى أنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق ناقشت تلك المعلومات الاستخباراتية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية أو إجبارهم على المشاركة في العمليات العسكرية بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية يحقق في "شبهات تتعلق بمشاركة فلسطينيين في مهام عسكرية".

وذكرت "رويترز"، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تجب على أسئلة حول ما إذا كانت ناقشت المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة.

جاءت المعلومات الاستخباراتية في إطار سلسلة من المعلومات تم تداولها داخل الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية بايدن، في وقت كانت الاستخبارات الأمريكية تحلل بشكل متزايد كمية ضخمة من المعلومات التي كشفت نقاشات إسرائيلية داخلية حول سلوكها العسكري في غزة.

وأفادت "رويترز"، الأسبوع الماضي، بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جمعت في ذلك الوقت معلومات استخباراتية تفيد بأن محامين إسرائيليين حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات جرائم الحرب ضد إسرائيل.