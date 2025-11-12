استطلاع لـ"أ ب": انخفاض نسبة تأييد إدارة ترامب للحكومة

وكالات

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس "أ ب"بالاشتراك مع مركز الأبحاث الوطني الأمريكي تراجع نسبة التأييد لكيفية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة بشكل حاد منذ بداية ولايته الثانية، ويأتي جزء كبير من الاستياء المتزايد من جانب أنصاره الجمهوريين أنفسهم.

وأظهر الاستطلاع أن 33% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على طريقة إدارة ترامب للحكومة، بانخفاض عن نسبتهم التي بلغت 43% وفق استطلاع في مارس الماضي.

وجاء هذا التراجع بشكل كبير نتيجة انخفاض نسبة التأييد بين الجمهوريين والمستقلين، حيث عبر حوالي ثلثي الجمهوريين فقط، أي 68%، عن موافقتهم على إدارة ترامب للحكومة، بانخفاض عن نسبتهم في مارس الماضي التي بلغت 81% ، بينما تراجع تأييد المستقلين من 38% إلى 25%.

وسلطت نتائج الاستطلاع الضوء على المخاطر الناجمة عن الإغلاق الحكومي، الذي حاول ترامب وإدارته تحميل الديمقراطيين المسؤولية عنه بالكامل، حتى في الوقت الذي حمل فيه البالغون في الولايات المتحدة كلا الحزبين المسؤولية عن ذلك، حيث أدى توقف التمويل إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية، وترك مئات الآلاف من موظفي الحكومة الفيدرالية دون رواتب، وأثر على المساعدات الغذائية لبعض أكثر الأمريكيين ضعفا.

لكن النتائج ربما تشير أيضا إلى استياء أوسع من التغييرات الدراماتيكية التي أجرها ترامب على الحكومة الفيدرالية خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تفريغ الوكالات وإصدار أوامر بتسريح جماعي للموظفين.