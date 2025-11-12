تصاعد الصراع بين كمبوديا وتايلاند من جديد

(د ب أ)

قال رئيس وزراء كمبوديا إن قرويا قتل عندما وقع إطلاق للنار اليوم الأربعاء، على طول الحدود المضطربة مع تايلاند، ويبدو أن وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزئيا وأنهى خمسة أيام من القتال بين البلدين قد انهار.

وجاء مقتل القروي بعد يومين من فقدان جندي تايلاندي قدمه في انفجار لغم أرضي أثناء قيامه بدورية في منطقة أخرى من الحدود.

واتهمت تايلاند كمبوديا بالمسؤولية عن الانفجار وأعلنت تعليق احترام شروط وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في الأصل يوم 28 يوليو 2025.

وكان ترامب قد هدد بحجب الامتيازات التجارية عن البلدين ما لم يتوقفا عن القتال. وتم تأكيد الاتفاق بمزيد من التفصيل الشهر الماضي عندما حضر ترامب اجتماع قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا.

وأدت النزاعات الحدودية بين الجارتين في جنوب شرق آسيا إلى اندلاع صراع مسلح استمر خمسة أيام في أواخر يوليو وأسفر عن مقتل العشرات من الجنود والمدنيين.

وذهب رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكول أمس الثلاثاء إلى الحدود لزيارة قوات الخطوط الأمامية، وقال للصحفيين إن تايلاند سعت باستمرار إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار، لكن كمبوديا حاولت تأخير التقدم، لذلك فإن تايلاند لن تنفذ أيضا شروط الاتفاق.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عنه القول "اليوم، نعتبر أن الاتفاق الذي أبرمناه من أجل إحلال السلام قد انتهى الآن. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيكورنديج بالانكورا في وقت لاحق أن تايلاند لم تنسحب رسميا من الاتفاقية ولكنها أوقفت تنفيذها مؤقتا فقط.

من جانبها، رفضت كمبوديا مزاعم تايلاند بأنها زرعت ألغاما أرضية جديدة على طول الحدود المشتركة، في أعقاب انفجار اللغم الأرضي.

وأكدت الحكومة الكمبودية مجددا التزامها بإعلان كوالالمبور المشترك، الذي وقعته مع تايلاند في 26 أكتوبر الماضي، قائلة إنها مازالت تؤيد السلام العالمي ونزع السلاح.