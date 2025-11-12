المدينة المنورة تحصد جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن

المدينة المنورة - (د ب أ)

حصدت المدينة المنورة جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن في دورتها الثالثة، لتسجل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلّها الريادي العالمي في مجالات الابتكار الحضري والاستدامة وتعزيز جودة الحياة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء.

ويجسّد هذا التتويج تبنّي المدينة المنورة نموذجًا وطنيًّا متوازنًا في التنمية الحضرية يضع الإنسان في مركز التنمية، ويرتكز على التحوّل الرقمي، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار فهد بن محمد البليهشي، أمين منطقة المدينة المنورة، إلى أن المدينة المنورة تبرز اليوم نموذجًا رائدًا عالميًّا في توطين أهداف التنمية المستدامة، إذ قدّمت نموذجًا حضريًّا مستدامًا يتمحور حول الإنسان في مجالات التحوّل الرقمي، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتمكين الابتكار الحضري، من خلال مشروعات محورية مثل منصة "منارة" للبيانات الحضرية، ومنظومة النقل العام "حافلات المدينة"، ومشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق، وإستراتيجية المدينة الذكية.

ويأتي تتويجًا لمسيرة المدينة المنورة في تبنّي نماذج حضرية مبتكرة تُعزّز التكامل بين الإنسان والمكان، وتُجسّد جهودها في بناء منظومة حضرية متكاملة تعتمد على البيانات والتخطيط الذكي والاستدامة البيئية وجودة الحياة.

يُذكر أن جائزة شنغهاي تُعد من أبرز الجوائز العالمية التي تُكرِّم المدن الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشهدت في نسختها الثالثة مشاركة 58 مدينة من 33 دولة، وأُعلنت نتائج الدورة الثالثة خلال الحفل الذي أُقيم في مدينة بوجوتا الكولومبية.