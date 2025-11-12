ردا على التواجد الأمريكي.. الجيش الفنزويلي يبدأ مناورة كبرى

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز إن بلاده حشدت نحو 200 ألف جندي من أجل مناورة تستمر يومين بهدف تحسين جاهزية القوات المسلحة ردا على "التهديد الإمبريالي" الذي يشكله التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي.

وأضاف لوبيز في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن التدريب يشمل قوات من كل فروع الجيش وكذلك أفرادا من المليشيات شبه العسكرية.

ووصف التواجد الأمريكي في منطقة الكاريبي بأنه "هجوم مبتذل ليس على سيادة وسلام" فنزويلا فحسب ولكن المنطقة برمتها، مضيفًا أن التدريب يستهدف أيضا "الجماعات الإرهابية" والاتجار في المخدرات.

ويأتي التدريب ضمن ما يطلق عليها "خطة الاستقلال 200" وهي مبادرة دفاع وطنية أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو في سبتمبر بعد بدء الولايات المتحدة في حشد القوات في المياه قبالة أمريكا اللاتينية.

وقالت البحرية الأمريكية أمس الثلاثاء، إن أكبر ناقلة طائرات في العالم، يو.إس.إس. جيرالد آر فورد، وصلت المنطقة، ولم يتم الكشف عن الموقع المحدد.

وتقول واشنطن إن تواجدها العسكري يهدف إلى مكافحة التنظيمات الإجرامية الدولية وحماية الولايات المتحدة من المخدرات غير المشروعة.

ونفذت الولايات المتحدة عدة ضربات جوية على القوارب السريعة في مياه بالقرب من فنزويلا في الشهور الأخيرة، حيث تقول إدارة ترامب إنها تستهدف عمليات تهريب المخدرات.