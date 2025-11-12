

وكالات

أعلنت بنما، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين أثناء تهريبها إلى الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، فيما تعزز واشنطن انتشارها العسكري لمكافحة المخدرات في أمريكا اللاتينية.

قال المدعي العام خوليو فياريال، إنه تم ضبط نحو 12 طنا من الكوكايين في عملية جرت الاثنين، كما تم توقيف 10 أشخاص.

وأضاف أن هذه العملية من بين الأكبر في المياه البنمية على الإطلاق.

تعد بنما نقطة عبور للكوكايين من أميركا الجنوبية، وخاصة من كولومبيا، نحو الولايات المتحدة، أكبر مستهلك لها في العالم.

وأوضح فياريال، أن مواطنين فنزويليين وإكوادوريين ونيكاراجويين من بين الموقوفين على متن السفينة التي أبحرت من كولومبيا.

ضبطت بنما عام 2023 ما مجموعه 119 طنا من المخدرات، وفقا للغد.

وتحرص دول أمريكا اللاتينية على إظهار جهودها في مكافحة المخدرات، فيما أدت الضربات الأمريكية على سفن يشتبه في أنها تهرب المخدرات إلى مقتل 76 شخصا على الأقل حتى الآن في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

كما أعلنت إدارة ترامب عن تدمير 18 قاربا، دون تقديم أدلة على وجود صلات بين طواقم هذه القوارب وتهريب المخدرات.

وكتب وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث: "إلى جميع إرهابيي المخدرات الذين يهددون بلادنا: إذا أردتم البقاء على قيد الحياة، توقفوا عن تهريب المخدرات. إذا واصلتم تهريب المخدرات القاتلة، فسنقتلكم".

ويشكك خبراء بقانونية هذه العمليات ضد المشتبه بهم الذين لم يتم اعتراضهم أو استجوابهم، لكن الرئيس الأمريكي يبرر هذه الإجراءات بزعمه أنها جزء من حرب ضد عصابات مصنفة إرهابية.

وتؤكد واشنطن، أن نشر قواتها في المنطقة يأتي في إطار حملة لمكافحة المخدرات، لكن فنزويلا خصوصا تخشى أن يكون ذلك مجرد ذريعة للإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو، خاضة في ظل العداء الأميركي الواضح تجاه النظام الفنزويلي.

ويتهم ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحديدا بالانتماء إلى أحد كارتلات المخدرات هذه، لكن الأخير ينفي ذلك ويندد بمحاولات الولايات المتحدة زعزعة استقرار بلاده.

ونشرت الولايات المتحدة ثماني سفن حربية وحاملة طائرات في البحر الكاريبي، كما أرسلت طائرات مقاتلة من طراز أف-35 إلى بورتوريكو.