في تصعيد ضد فنزويلا.. البنتاجون يعلن وصول "جيرالد فورد" لأمريكا اللاتينية

كتب : مصراوي

07:02 م 11/11/2025

البنتاجون

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، الثلاثاء، بوصول مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" إلى سواحل أمريكا اللاتينية، في تصعيد عسكري حذّرت فنزويلا من أنه قد يشعل نزاعا شاملا.

وذكرت القيادة الجنوبية للقوات البحرية الامريكية، أن الحالمة "جيرالد فورد"، التي صدر أمر بنشرها قبل حوالي 3 أسابيع دخلت نطاق عمليات القيادة الذي يشمل أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

ونددت روسيا في وقت سابق من اليوم، بالضربات الأمريكية التي تستهدف قوارب تبحر من فينزويلا وتشتبه الولايات المتحدة في أنها تنقل مخدرات، ووصفتها بأنها غير قانونية.

وتؤكد الإدارة الأمريكية على أن الأشخاص الذين يتم استهدافهم ينقلون المخدرات، دون أن تقدم أية ادلة أو تفسير قانوني للهجمات على القوارب بدلا من اعتراضها واعتقال من على متنها.

ويشير خبراء قانونيون، إلى أن الضربات الأمريكية ربما تنتهك القانون الدولي والأمريكي الذي يحظر القتل والاغتيال.

البنتاجون حاملة الطائرات فنزويلا القوات البحرية الامريكية

