خبير نرويجي: على إسرائيل تعويض الاتحاد الأوروبي عن تدمير مشاريعه بغزة

كتب : مصراوي

01:53 م 11/11/2025

الاتحاد الأوروبي

وكالات

قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في مركز حقوق الإنسان بجامعة أوسلو النرويجية، جنتيان زيبيري، إن على إسرائيل تحمل المسؤولية القانونية عن تدمير المدارس والمستشفيات والمنشآت المدنية التي تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، وأن تدفع تعويضات عن ذلك.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أكد زيبيري ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار يمثل مشكلة كبيرة.

أستاذ القانون الدولي خبير نرويجي إسرائيل الاتحاد الأوروبي غزة

