السودان ينسحب من مؤتمر أممي احتجاجا على رئاسة الإمارات

وكالات

انسحب وفد السودان من أعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، مقاطعًا جلسة التصويت على اعتماد المرشحة الإماراتية شيخة النويس أمينًا عامًا للمنظمة للفترة 2026 – 2029.

وجاء الانسحاب عقب إلقاء وزير الثقافة والإعلام والسياحة السوداني، خالد الإعيسر، كلمته أمام الجمعية العامة، الاثنين، إذ غادر الوفد مباشرة قبل انعقاد الجلسة الثانية المخصصة للتصويت.

وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، بأن الوفد انسحب "تأكيدًا لموقف السودان الرافض لاختيار رئيس للمنظمة من دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال الإعيسر، في كلمته، إن الدمار "الممنهج" الذي أصاب قطاع السياحة جاء نتيجة لاعتداءات ميليشيا الدعم السريع المدعومة من قوى إقليمية وخارجية، مضيفًا أن "هذه الدول أسهمت في تمويل وتغذية آلة الحرب التي دمرت مقدرات الشعب السوداني وبلاده، التي تُعد من أكثر الدول امتلاكًا للمقومات السياحية والمعالم التاريخية والحضارات القديمة والمحميات الطبيعية".

وشكر وزير الثقافة السوداني السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا، على تنظيم واستضافة أعمال الدورة مثمّنا عمق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن بلاده تغتنم مثل هذه المحافل "لإيصال رسائل إلى دول العالم كافة لحثها على الوقوف إلى جانب السودان وشعبه ومناصرة قضاياه العادلة".

وتم اعتماد المرشحة الإماراتية شيخة النويس أمينًا عامًا للمنظمة بأغلبية الدول المشاركة في التصويت، لتصبح أول شخصية إماراتية تتولى رئاسة المنظمة منذ تأسيسها.