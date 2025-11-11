إعلان

قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات بالضفة الغربية

كتب : مصراوي

09:52 ص 11/11/2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال تقتحم بلدة حوارة جنوب نابلس، ومخيمي بلاطة وعسكر الجديد شرق المدينة، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال تقتحم المساكن الشعبية شرق نابلس، وتداهم منازل خلال اقتحامها حي الزرعينة ببلدة عقابا شمال طوباس.

وأضافت أن الاحتلال يشعل النيران في أراضي الفلسطينيين بمحيط الجدار الفاصل في قرية عربونة شرق مدينة جنين شمال الضفة.

