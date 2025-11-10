ترامب يعفو عن عشرات من حلفائه المتهمين بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020

وكالات

قال مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوًا عن عشرات من حلفائه المتهمين بمحاولة إلغاء خسارته في انتخابات 2020، ومن بينهم رودي جولياني ومارك ميدوز وجيفري كلارك وسيدني باول، حسب ما أوردته وكالة "رويترز".

واعتبر ترامب، في إعلان يوم الجمعة الماضي، أن هذه الخطوة ستنهي "ظلمًا وطنيًا خطيرًا ارتُكب بحق الشعب الأمريكي بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وتواصل عملية المصالحة الوطنية"، وفقا لوثيقة نشرها إد مارتن، الذي يشرف على مجموعة التسليح بوزارة العدل، على منصة "إكس".

بدأ ترامب ولايته الثانية بالعفو عن ما يقارب 1500 شخص تمت إدانتهم بجرائم في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول. وفصلت وزارة العدل في حكومة ترامب بعض ممثلي الادعاء الاتحادي الذين تابعوا هذه القضايا.

وفي 6 يناير 2021، هاجم الآلاف من أنصار الرئيس دونالد ترامب مقرّ السلطة التشريعية لمنع الكونجرس من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتّحدة.

ومنذ ذلك الهجوم الذي صدم العالم، أوقفت السلطات أكثر من 870 شخصًا، حُكم على حوالى 100 منهم بالسجن، بينهم أشخاص أُدينوا بارتكاب أعمال عنف ضدّ الشرطة.