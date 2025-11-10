وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للحظة لقاء الأسير الفلسطيني المحرر بصفقة التبادل، نادر صدقة، بعائلته في مصر.

وألتقى نادر بعائلته بعد تعنت الاحتلال الإسرائيلي، ومنع عائلته لمدة 21 عامًا من لقائه ومغادرة فلسطين.

وفي 13 أكتوبر الماضي، أفرج الاحتلال عن نادر صدقة ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس التي تم التوقيع عليها في قمة شرم الشيخ الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونادر صدقة، هو قيادي بارز في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خطط ونفذ عمليات فدائية ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

واُعتِقل نادر في عام 2004 وُحكم عليه بالسجن 6 مؤبدات و45 عامًا بعدما وجه له الاحتلال 35 تهمة، وكان الأسير الوحيد في سجون الاحتلال الذي ينتمي إلى الطائفة السامرية، وصنفته إسرائيل بأنه "خطير".