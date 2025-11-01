إعلان

ترامب يهدد نيجيريا بالحرب ويصدر تعليماته للجيش بالاستعداد.. ماذا حدث؟

كتب : محمد جعفر

11:14 م 01/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، فستوقف الولايات المتحدة فورًا جميع المساعدات والمعونات لنيجيريا.

وأضاف الرئيس ترامب في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال": "قد نتوجه إلى ذلك البلد المدان الآن "بقوة"، للقضاء تمامًا على الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة، أُصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عمل محتمل".

وتابع: "إذا هاجمنا، فسيكون سريعًا ووحشيًا ولطيفًا، تمامًا كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا الأعزاء، تحذير.. على الحكومة النيجيرية أن تتحرك بسرعة!".

1

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب نيجيريا الحكومة النيجيرية وزارة الحرب الجيش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

5 ملايين سائح سنويًا.. خطة حكومية لتعظيم العوائد الاقتصادية بعد افتتاح المتحف الكبير
مفاوضات مرتقبة بين دمشق وتل أبيب.. مبعوث ترامب: زيارة متوقعة للشرع إلى واشنطن