ترامب يهدد نيجيريا بالحرب ويصدر تعليماته للجيش بالاستعداد.. ماذا حدث؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، فستوقف الولايات المتحدة فورًا جميع المساعدات والمعونات لنيجيريا.

وأضاف الرئيس ترامب في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال": "قد نتوجه إلى ذلك البلد المدان الآن "بقوة"، للقضاء تمامًا على الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة، أُصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عمل محتمل".

وتابع: "إذا هاجمنا، فسيكون سريعًا ووحشيًا ولطيفًا، تمامًا كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا الأعزاء، تحذير.. على الحكومة النيجيرية أن تتحرك بسرعة!".