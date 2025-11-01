رئيس الوزراء الكندي يعتذر لترامب عن إعلان مناهض للرسوم الجمركية



واشنطن- (د ب أ)

اعتذر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بث إقليم أونتاريو إعلان مناهض للرسوم الجمركية، وهو الأمر الذي دفع ترامب لتعليق المحادثات التجارية مع كندا.

وقال كارني للصحفيين اليوم السبت، ردا على سؤال "لقد اعتذرت للرئيس. لقد شعر الرئيس بالإهانة من الإعلان".

ورأى ترامب أن بث الإعلان التلفزيوني من جانب أونتاريو بمثابة انتقاد لسياسته التي تتعلق بالرسوم الجمركية وبالتالي قطع المحادثات مع كندا.

ويضم مقطع الفيديو مقطتفات من خطاب إذاعي يرجع لعام 1987 ألقاه الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان، والذي علق فيه على سلبيات الرسوم الجمركية . ومنذ بداية ولايته الثانية في المنصب، استخدم ترامب كثيرا الرسوم الجمركية ضد الدول على مستوى العالم.

وقال الرئيس الأمريكي إن تصريحات ريجان استخدمت بشكل انتقائي وتم تجميعها على نحو مضلل.

وذكر كارني أنه بصفته رئيس الوزراء فهو المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة وبالتالي اعتذر رغم أنه لم يوجه ببث الإعلان.

وذكرت العديد من المنافذ الإعلامية أن ترامب أبلغ الصحفيين على متن طائرة الرئاسة (أير فورس ون) باعتذار كارني الشخصي الذي تم على ما يبدو على هامش اجتماع قمة في آسيا.

وعندما سئل بشأن ما إذا كان سيستأنف المحادثات التجارية الآن مع كندا، رد ترامب بحسم بالنفي، بحسب صحيفة تورونتو ستار الكندية.