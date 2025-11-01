إعلان

إعلام عبري: الجثث التي سلمتها حماس ليست لأسرى إسرائيليين

كتب : مصراوي

10:12 ص 01/11/2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الجثث التي سلمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإسرائيل أمس ليست لأسرى إسرائيليين.

وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الصليب الأحمر سلم الجيش رفات 3 أسرى، حيث جرى نقلها إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف على هوياتهم، مضيفة "لكنه لا يزال من غير الواضح بعد، ما إذا كانت هذه الرفات تعود إلى جثث أسرى إسرائيليين من بين الأسرى الـ11 الذين ما زالوا في غزة".

وبدورها، أشارت القناة الـ13 الإسرائيلية، إلى أن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف أصحاب هذه الجثث، لكنها اقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها.

حماس حركة حماس أسرى إسرائيليين

