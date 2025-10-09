المقاومة: لن نقبل بأي وصاية أجنبية على غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد على أبو شاهين، إن المقاومة تمكنت من إفشال خطط الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة الكاملة على قطاع غزة.

وأضاف أبو شاهين خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أن إسرائيل يمارس القتل حتى اللحظات الأخيرة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشار عضو المكتب السياسي، إلى أن هناك ضمانات وتأكيدات قوية من الوسطاء بالتزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد أبو شاهين، أن المقاومة تتمسك بسلاحها لأنها الضامن الرئيس لتنفيذ إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا "لن نقبل بأي وصاية أجنبية على غزة".