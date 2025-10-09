حماس تكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق السلام في شرم الشيخ

قال القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، إن اتفق شرم الشيخ، يؤكد على إنهاء الحرب ثم دخول المساعدات بنحو 600 شاحنة يوميا، موضحًا أن إجراءات دخول الشاحنات ستبدأ من الغد والأيام القادمة تمثل اختبارا حقيقيا لمصداقية الاحتلال.

ووجه حمدان خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الخميس، الشكر للوسطاء في قطر ومصر وتركيا على دورهم في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أنهم الوسطاء سوف يعلنون اليوم وقف الحرب بشكل كامل بعد التنسيق من إسرائيل.

وأضاف "أن الكرة في ملعب حكومة الاحتلال التي عليها القبول بهذه الصفقة، ونؤكد أنه لا تهجير ولن يخرج الفلسطينيون من أرضهم، والاحتلال سيواجه العالم بأسره إذا انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح القيادي في حماس، أنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سيفرج الاحتلال عن 250 من أصحاب الأحكام المؤبدة والعالية، مشددًا أن مصداقية الإدارة الأمريكية باتت على المحك بعد ضمانها لتنفيذ حكومة نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار.

وانتقد حمدان مؤسسة غزة الإنسانية، مشيرًا إلى أنها كانت فخا لقتل المئات من أبناء غزة ومسؤولية توزيع المساعدات ستقتصر على المنظمات الأممية.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي بات منهكا وليس في وضع يسمح له بالعدوان على غزة مرة أخرى، مؤكدًا أنه خلال المفاوضات تمكنت حماس من تعديل الخرائط وتوسيع الخط الأصفر ومساحة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأكد حمدان "أن إدارة قطاع غزة ستكون في إطار وطني فلسطيني خلال المرحلة الثانية من الاتفاق، وسيتم مناقشتها خلال المرحلة الثانية من الاتفاق".

وأشار القيادي في حماس إلى أنه لولا إدراك إسرائيل عدم قدرتها على حسم المعركة عسكريا ما قبلت اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن حركة الفلسطينيين ستكون حرة في الأماكن التي سينسحب منها الاحتلال بالقطاع.

وعن تسليم السلاح، قال القيادي في حماس "أنه لن يقبل أي فلسطيني بتسليم السلاح وشعبنا أحوج ما يكون للسلاح والمقاومة".