زامير: مهمتنا لم تنته ولن نسكت حتى نرى آخر الأسرى

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن قوات الاحتلال ستواصل المهمة العملياتية في الميدان، استعدادا لإنهاء الحرب بما يتوافق مع الاتفاق.

وأضاف زامير، خلال تصريحات إعلامية، "أن العدو ما زال في غزة ولم يختف وعملنا لم ينته، ولن نسكت حتى نرى آخر الأسرى الموته وقد أعيد دفنه".

وفي وقت سابق، قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر، إن الاتفاق سيمر في اجتماع الحكومة اليوم الخميس، رغم معارضة سموتريتش، ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه.