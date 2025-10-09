إعلان

ماكرون: ترامب رسم مسارا طموحا للسلام في الشرق الأوسط

كتب-عبدالله محمود:

07:58 م 09/10/2025

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب وأمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء القطري والرئيس التركي على المساهمة المفصلية في اتفاق غزة، مضيفا: "نتمنى أن يوصلنا الاتفاق إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى".

وأكد ماكرون، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن الأسرى يواجهون أزمة صعبة للغاية في أيدي حركة المقاومة الإسلامية حماس والأمر ذاته ينطبق على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "يجب أن توافق إسرائيل على هذه الخطة التي سوف تسمح الأسرى بالعودة إلى عائلاتهم وتتيح للشعب الإسرائيلي أفقا مختلفا عن الحرب الدائمة التي يواجهها".

وطالب ماكرون من جميع الأطراف أن يحترموا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن مسؤولية حماس في هذه الأزمة كبيرة جدا ولا يمكنها أن تشارك في أي مستقبل لقطاع غزة وهذا ما تم التوصل إليه في هذا الاتفاق.

وقال ماكرون، إن الرئيس الأمريكي رسم مسارا طموحا للسلام في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا "ونحن ندعم رؤية ترامب المتمثلة في وقف دائم لإطلاق النار وإرساء الاستقرار في قطاع غزة".

وأشار إلى أهمية نشر قوة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة بالتعاون مع الأردن ومصر، مؤكدًا أنه يجب نزع سلاح حماس من أجل تحقيق السلام المستدام.

وذكر ماكرون: "أنه لا بد من إيصال المساعدات الضرورية والدعم في عملية إعادة إعمار غزة، وتوزيع المساعدات من قبل منظمات الأمم المتحدة بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية المستقلة الموثوقة".

كما أكد على ضرورة تقديم مساعدات عاجلة للسلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة مالية كبيرة من أجل تزويدها بالقدرة على الحكم، موضحًا: "علينا أن نساعد النظام المصرفي الفلسطيني والقيام بكل ما يلزم من أجل استعادة الاستقرار هناك".

