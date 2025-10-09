إعلان

الرئيس السيسي لترامب: تستحق عن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

07:25 م 09/10/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب يستحق عن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على ضرورة المضي قدما نحو تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بكافة مراحله، مع أهمية قيام الرئيس "ترامب" بدعم ورعاية التنفيذ.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس وجه الدعوة للرئيس ترامب للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، باعتباره اتفاقاً تاريخياً يتوج الجهود المشتركة لمصر والولايات المتحدة والوسطاء في الفترة الماضية، وهي الدعوة التي رحب بها الرئيس ترامب، مشيراً الى سعادته بزيارة مصر، خاصة مع كونها دولة يكن لها كل الاعتزاز والتقدير.

الرئيس عبدالفتاح السيسي ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام مفاوضات شرم الشيخ دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام

