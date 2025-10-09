"اللي ما عندوش نت يعرف".. بهذه العبارة جاب صحفيون فلسطينيون شوارع قطاع غزة صباح الخميس، لإبلاغ الأهالي بخبر وقف الحرب، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بين حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى من خطته التي تتضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، عقب حرب استمرت نحو عامين.

ووثقت مقاطع مصوّرة لحظات مؤثرة أظهرت الصحفيين وهم ينادون في الشوارع ويبشرون السكان بالاتفاق، في مشهد غلبت عليه مشاعر الفرح والدهشة بعد سنوات من المعاناة، حيث دوّى أصوات الصحفيين قائلاً: "تم التوصل إلى وقف إطلاق النار يا جماعة، اللي ما عندوش نت يعرف".

وسرعان ما انتشرت أجواء الاحتفال في أرجاء القطاع، حيث خرج المواطنون إلى الشوارع والساحات يعانقون بعضهم البعض، فيما تجمع العشرات أمام مستشفى ناصر في خان يونس مرددين الأغاني الوطنية ومعبرين عن أملهم في أن يكون هذا الاتفاق بداية لنهاية الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وكان الرئيس الأمريكي نشر عبر منصته تروث سوشيال قائلاً: "أنا فخور جداً بأن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام وسيتم إطلاق سراح جميع الأسرى قريباً جداً، كما ستسحب إسرائيل قواتها إلى خطوط متفق عليها، في خطوات أولى نحو سلام قوي ودائم".

وأضاف ترامب أن "جميع الأطراف ستُعامل بعدالة، وهذا يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، موجهاً الشكر إلى قطر ومصر وتركيا على دورها في الوساطة وإنجاح المفاوضات".

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساء اليوم.