الكويت: اتفاق غزة يضع حدا للمعاناة الإنسانية في القطاع

الكويت- (د ب أ)

أعربت الكويت، اليوم الخميس، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتضمنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبدء مسار تفاوضي جاد يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع.

‏وقالت وزارة الخارجية ، في بيان صادر اليوم ، إن الكويت تؤكد دعمها الكامل لجميع الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة، تمهيداً لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الكويت إشادتها وتقديرها للدور الإيجابي الذي اضطلعت به كل من دولة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في إنجاح هذا الاتفاق.

‏كما جددت وزارة الخارجية موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والشامل يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها.