الرئيس اللبناني يرحب بالاتفاق بين حماس وإسرائيل

بيروت- (د ب أ)

رحب الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، اليوم الخميس، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس في مرحلته الأولى.

وأعرب الرئيس عون، في بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية/ عن أمله في أن "يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ".

وأكّد رئيس الجمهورية "على ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002."

وتمنى الرئيس عون أن "تتجاوب إسرائيل مع الدعوات التي صدرت عن قادة الدول العربية والأجنبية من أجل وقف سياستها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا لتوفير المناخات الايجابية للعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ".