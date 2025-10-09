نتنياهو: وقف إطلاق النار سيبدأ فقط بعد موافقة الحكومة عليه

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فقط بعد مصادقة الحكومة عليه.

وقبل وقت قليل، أعلنت القناة 12 العبرية، دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس حيز التنفيذ مع الساعة 12 مساء اليوم الخميس.

وفي وقت لاحق اليوم الخميس، سيعقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي اجتماعا حكوميا للتصديق على الاتفاق.

ويتيح القانون الإسرائيلي، مهلة قصير للطعن على قرار الحكومة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في إطار الصفقة حال مصادقتها على الاتفاق مع حماس.

وفي حال نجحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تخطي هذه العقبة يمكنها المضي قدما في تنفيذ الاتفاق والإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين، التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها قد تتم يوم الاثنين المقبل.

مع ذلك، رجّح مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن"، تغيير الجدول الزمني لعملية إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، إذ أنه بمجرد موافقة حكومة الاحتلال على الاتفاق سيتعين على الجيش الإسرائيلي الانسحاب إلى الخط الفاصل في أقل من 24 ساعة.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "بعد ذلك، تبدأ مهلة الـ72 ساعة، حيث ستحاول حماس الانسحاب قبل ذلك إن أمكن"، في إشارة إلى الجدول الزمني الذي حددته خطة الرئيس الأمريكي.