وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحتجزين في غزة سيتم إطلاق سراحهم على الأرجح يوم الإثنين، بعد أن أعلن في وقت سابق عن اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن المرحلة الأولى من وقف لإطلاق النار.

وأشار ترامب لفوكس نيوز، أن العالم بأسره توحد لتحقيق هذا الهدف والاتفاق عظيم لإسرائيل وللدول العربية والإسلامية، وما نراه أكبر من غزة إنه سلام في الشرق الأوسط كله وأمر رائع وتاريخي بكل المقاييس.

أضاف ترامب: "قلت لنتنياهو إن إسرائيل لا يمكنها أن تقاتل العالم وهو يفهم ذلك جيدا"، متابعا: "قلت أيضا لنتنياهو إن الأهم هو أن الجميع سيحبون إسرائيل مرة أخرى".

وأشار ترمب إلى أنه سيتم إعادة إعمار غزة وسنرى الناس يتعايشون هناك ونشكل حاليا مجلسا جديدا يسمى مجلس السلام وسيكون قويا جدا ويتولى التعامل مع الوضع في غزة.

وأوضح ترامب: "تلقينا دعما كبيرا وتضافرت جهود العالم أجمع حول الاتفاق بشأن غزة وهذه فترة رائعة حقا وما تم التوصل إليه كان رائعا لإسرائيل وللدول العربية وللولايات المتحدة، وكان من الرائع أن نشارك في إبرام صفقة كالتي تم التوصل إليها".

وتابع: "إيران كانت على بعد شهر أو شهرين من امتلاك سلاح نووي ولو سمحت بحدوث ذلك لما كان الاتفاق الحالي ممكنا، ولقد بدأت محادثات مع إيران وعدد من الأطراف حول اتفاق جديد ولدينا محادثات جيدة"، مضيفا: "أعتقد أن إيران ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع".

وفي تصريحات لموقع أكسيوس، قال ترامب: "إن مكالمتي مع نتنياهو كانت رائعة وهو سعيد للغاية وينبغي أن يكون كذلك".

وأضاف ترامب، أنه من المرجح أن يزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وربما يلقي كلمة أمام الكنيست، متابعا: "يريدون مني إلقاء خطاب في الكنيست، وسأفعل ذلك بالتأكيد إذا أرادوا"، وفقا للغد.