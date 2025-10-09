عزت الرشق: وقف إطلاق النار ثمرة التضحيات العظيمة وصمود أهل غزة

وكالات

أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن وقف إطلاق النَّار في قطاع غزة هو ثمرة التضحيات العظيمة والصَّبر الأسطوري لشعبنا وقوَّة وصمود المقاومة.

وأشار الرشق في تصريحات له إلى أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية أمام شعبنا العظيم، والتزاماً بحقوقنا المشروعة، وتتويجاً لإنجاز مقاومتنا في السَّابع من أكتوبر.

أكد على أن: "اتفاق وقف العدوان هو إنجاز وطنيٌّ بامتياز، جسَّد وحدة شعبنا والتحامه مع خيار المقاومة سبيلاً لمواجهة الاحتلال الصهيوني".

وأوضح أنه في كل مراحل المفاوضات كانت عيوننا وقلوبنا مع شعبنا في غزَّة، ؛ فتلك الدماء الزكيّة والتضحيات العظيمة لها عهد الفداء والوفاء.

وذكر الرشق أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر الإبادة والتجويع على مدار عامين كاملين لم يفلح في إحرازه عبر التفاوض.

قالت حركة حماس، إنه تم تسليم قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق المبرم بينها وبين إسرائيل.