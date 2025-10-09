إعلان

يديعوت أحرونوت: اتفاق غزة سيوقع اليوم الخميس والإفراج الأول إما السبت أو الأحد

كتب : مصراوي

01:31 ص 09/10/2025

إسرائيل وحماس

وكالات

قالت يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن اتفاق غزة سيوقع اليوم الخميس والإفراج الأول إما السبت أو الأحد، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سلم مذكرة إلى الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض الأربعاء، طلب فيها من الرئيس الأمريكي إعطاء موافقته على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق باتفاق الشرق الأوسط.

قالت الوكالة، إن المذكرة المكتوبة بخط اليد جاء فيها نحتاج إلى موافقتك على منشور لوسائل التواصل الاجتماعي قريبا حتى تتمكن من الإعلان عن الاتفاق أولا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن واشنطن تحضّر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة.

إسرائيل وحماس اتفاق غزة موعد اتفاق غزة الخلاف المحتمل بين حماس وإسرائيل حماس إسرائيل

