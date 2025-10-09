

وكالات

قالت يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن اتفاق غزة سيوقع اليوم الخميس والإفراج الأول إما السبت أو الأحد، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سلم مذكرة إلى الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض الأربعاء، طلب فيها من الرئيس الأمريكي إعطاء موافقته على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق باتفاق الشرق الأوسط.

قالت الوكالة، إن المذكرة المكتوبة بخط اليد جاء فيها نحتاج إلى موافقتك على منشور لوسائل التواصل الاجتماعي قريبا حتى تتمكن من الإعلان عن الاتفاق أولا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن واشنطن تحضّر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة.