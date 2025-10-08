مسؤول إسرائيلي: قد يتم الإعلان عن اتفاق بشأن غزة خلال 24 ساعة

مصراوي

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، الأربعاء، إن من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف النار بغزة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأكد مصدران إسرائيلين، أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا للغاية، إذ يرجح احدهما أن الإعلان عن الاتفاق سيصدر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وصرّح مصدر ثالث، بأن التوصل إلى اتفاق قد يتم خلال الـ48 ساعة القادمة، مرجحا أن تبدأ عملية إطلاق سراح الأسرى من غزة مطلع الأسبوع المقبل.

بدوره، أكد مسؤول أمريكي على تحقيق تقدم، مشيرا إلى أن الاتفاق قد يتم التوصل إليه خلال أيام.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن حكومة الاحتلال بدأت في العمل على مسودة أولية لقرار وقف إطلاق النار لعرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها حال التوصل إلى اتفاق.

وينص القانون الإسرائيلي، على ضرورة الحصول على موافقة الحكومة في أي قرار للإفراج عن معتقلين فلسطينيين.