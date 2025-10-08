ساعر: لن تُصاغ أي ترتيبات في غزة دون موافقة إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن دعوة فرنسا لحكومات معادية لنا علنا مثل إسبانيا لمناقشة شؤون إسرائيل أمر شائن للغاية.

وأضاف ساعر، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أنه يمكن للمشاركين مناقشة ما يشاؤون لكن لن تصاغ أي ترتيبات في غزة دون موافقة إسرائيل، مؤكدًا أن تل أبيب لن توافق على تدويل "الصراع".

وهاجم وزير خارجية إسرائيل الحكومة الفرنسية، قائلا: "نفاق باريس مثير للدهشة لأنها هي من صاغت مبدأ لا تحديد لمستقبل أوكرانيا بدون أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بها الكثير من التفاصيل، لافتًا إلى أن الأولوية حاليا لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

وحذر وزير الخارجية التركي، خلال تصريحات إعلامية الأربعاء، من فشل مفاوضات شرم الشيخ بسبب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "نتنياهو لديه دائما خطة لتخريب ما يجري التفاوض بشأنه لكن لا أعتقد أن لديه فرصة مناورة".

وأضاف فيدان، "إذا تم التوصل لحل إيجابي اليوم فمن الممكن الإعلان عن وقف إطلاق نار في غزة"، لافتًا إلى أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة سيتيح عمليات التبادل وإدخال مساعدات أكثر.