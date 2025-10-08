المبعوث الأمريكي لسوريا: زيارتي إلى الحسكة لا تهدف لتقويض مصالح تركيا

وكالات

قال المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك، إن زيارته لمدينة الحسكة في سوريا جاءت كموفد لتسهيل ومراقبة التقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والحكومة السورية.

وأكد باراك، أن أي تلميح بأن زيارتي للحسكة تضمنت أنشطة تقوض مصالح تركيا الوطنية أو سلامتها الإقليمية لا أساس له تماما.

وكتب باراك في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الأربعاء: "كما هو الحال في الولايات المتحدة سفيرًا لدى تركيا ومبعوثًا خاصًا لسوريا، قمت بزيارة الحسكة كمبعوث لتسهيل ومراقبة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق 10 مارس بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية".

وأشار باراك، إلى أن "هذا الاتفاق له أهمية حاسمة ليس فقط لاستقرار وأمن سوريا، بل أيضا للمصالح الاستراتيجية لكل من تركيا والولايات المتحدة. لقد تمت مشاركتي في الحسكة بشفافية كاملة وبروح تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتنسيق مكافحة الإرهاب، ووصول المساعدات الإنسانية —وكلها تخدم بشكل مباشر المصالح الأمنية والاقتصادية لتوركيا. وأي إشارة إلى أن الزيارة تضمنت أنشطة تقوض المصالح الوطنية لتوركيا أو سلامة أراضيها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"

وشدد المبعوث الأمريكي، على أن "أي اتهام بأن وجود خريطة لم أرها من قبل في قاعة اجتماعات لم أكن فيها من قبل كان يقوض مصالح تركيا بطريقة أو بأخرى هو اتهام مثير للسخرية تماما. وكانت مهمتي —ولا تزال— تتمحور حول تعزيز آليات التعاون التي تعمل على الحد من التهديدات العابرة للحدود ودعم الهدف الأوسع المتمثل في السلام وإعادة الإعمار الإقليميين".