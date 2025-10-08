أعلنت لجنة نوبل، عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم قررت منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 لكل من عمر ياغي وسوسومو كيتاغاوا وريتشارد روبسون، تقديرًا لإسهامهم في تطوير الأطر المعدنية العضوية (MOFs)، وهي مواد متقدمة تتيح تطبيقات علمية ثورية.

وأوضحت اللجنة أن أبحاث العلماء الثلاثة تمثل نقلة نوعية في مواجهة بعضٍ من أكبر التحديات البيئية التي يواجهها العالم، مثل احتجاز ثاني أكسيد الكربون للمساهمة في مكافحة تغير المناخ، أو تقليل التلوث البلاستيكي عبر حلول كيميائية مبتكرة.

ومن اللافت للأنظار، أن إعلان فوز عمر ياغي بجائزة نوبل لعام 2025 أثار تباينًا في طريقة تناوله عبر وسائل الإعلام العربية المختلفة، إذ ركزت المنصات السعودية على الإشارة إلى جنسية ياغي السعودية مشيرًة إلى أنه حصل عليها عام 2021، بينما احتفت به وسائل الإعلام في عمان بصفته عالمًا أردنيًا، ولد في عمان.

أما الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المانحة للجائزة، فقد أعلنت عبر موقعها الرسمي عن فوزه بالجائزة باعتباره ينتمي حاليًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم ويعمل أستاذًا في جامعة كاليفورنيا "بيركلي"، أما وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية فذكرت أنه بريطاني الأصل، ووسط كل تلك الاختلافات يبقي الاتفاق على أنه فلسطيني الأصل ولد بالأردن.

وبحسب الموقع الرسمي لجائزة نوبل، ذكروا أن ياغي مولود في الأردن عام 1965، ينتسب إلى جامعة كاليفورنيا، دون التطرق لاختلاف الجنسيات.

عمر ياغي.. من عمّان إلى نوبل

عرّفت لجنة نوبل البروفيسور عمر م. ياغي بأنه أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وُلد في عمّان بالأردن عام 1965، وحصل على الدكتوراه من جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين بالولايات المتحدة عام 1990.

ووفقًا لما نشرته شبكة "بي بي سي عربي"، نشر ياغي أكثر من 300 بحث علمي محكّم حول الأطر المعدنية العضوية والأطر العضوية التساهمية (COFs)، ويُعد من الرواد العالميين في هذا المجال، وتُعرف هذه المواد بامتلاكها أعلى مساحات سطح معروفة حتى الآن، ما يجعلها مثالية لتطبيقات مثل تخزين الهيدروجين والميثان، واحتجاز وتحويل الكربون، وتجميع المياه من الهواء الجاف، والتحفيز الكيميائي.

ومن أبرز إنجازاته تطوير تقنيات استخراج المياه من هواء الصحراء، في خطوة تجسّد قدرة الكيمياء على تجاوز حدود المختبر نحو حلول تخدم المجتمعات، وقد صمّم فريقه نماذج أولية أثبتت فعاليتها في بيئات جافة مثل صحراء أريزونا، ما يفتح آفاقًا لتوفير مياه نظيفة في أي مكان وزمان ومنح الأفراد "الاستقلالية المائية".

وقد نالت هذه التقنية اهتمامًا عالميًا، إذ عُرضت في المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2017 ضمن قائمة أهم 10 تقنيات قادرة على تغيير العالم، كما صنّفها الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) عام 2019 ضمن أبرز 10 إنجازات كيميائية عالميًا.

مسيرة حافلة بالجوائز

قبل نيله نوبل، حاز عمر ياغي على عدد كبير من الجوائز المرموقة، وهو عضو في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم (2019) والأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم ليوبولدينا (2022) ومن أبرز الجوائز التي حصل عليها:

ميدالية ساكوني – الجمعية الكيميائية الإيطالية (2004)

جائزة الجمعية الكيميائية الأمريكية في كيمياء المواد (2009)

جائزة الذكرى المئوية – الجمعية الملكية للكيمياء (2010)

جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم (2015)

جائزة ألبرت أينشتاين العالمية للعلوم (2017)

جائزة غريغوري أمينوف – الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم (2019)

ميدالية هوفمان – الجمعية الكيميائية الألمانية (2020)

جائزة بالزان (2024)

بهذا الإنجاز، يكرّس عمر ياغي مسيرته العلمية المميزة التي انطلقت من عمّان ووصلت إلى قمة المجد العلمي، مؤكّدًا دور الكيمياء في إيجاد حلول واقعية لتحديات العالم المعاصر.