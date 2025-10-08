إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس موساد يديرها شخص بهوية افتراضية



وكالات

كشفت وسائل إعلام إيرانية، تفاصيل جديدة بشأن قضية تفكيك شبكة تجسس تابعة للموساد كان يديرها شخص بهوية افتراضية باسم "جيمز بی‌ دین" عبر منصة "إكس".

وبحسب اعترافات "جيمز بی دین"، أنشأ حسابا وهميا في منصة "إكس" ونشر محتوى معاديا للنظام الإيراني بهدف جذب المعارضين وعناصر مناهضة للنظام، وشارك في التحريض خلال أحداث خريف 2022 الإيراني، ثم تطور دوره ليقود حملة باسم "صد محله" لتنظيم الاحتجاجات والأعمال التخريبية في الشوارع.

لاحقا، ارتبط بشبكة عابرة للحدود تضم عناصر مؤيدة للنظام الملكي السابق وبعض الدوائر المحيطة برضا پهلوي، ثم تم توجيهه من قبل سيدة تدعى "الهه" تقيم في سيدني بأستراليا للاتصال بعنصر مرتبط مباشرة بالموساد عبر حساب "آوین"، ليبدأ في جمع معلومات عن منشآت ومواقع أمنية وعسكرية حساسة داخل إيران ونقلها للإسرائيليين.

حسب المصادرالإيرانية، أوكل إليه عبر هذه الشبكة تحديد مواقع لوحدات خاصة ومنشآت دفاعية، وتزامنت عمليات نقل المعلومات الإلكترونية مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية 2025، وبعض هذه المعلومات تم نشرها لاحقا في الفضاء الرقمي.

قوات وزارة الاستخبارات الإيرانية، وبعد مراقبة طويلة، تمكنت من التعرف على أفراد الشبكة وإلقاء القبض على المدبر وعدد من المشاركين، لتعلن رسمياً تفكيك الشبكة وبدء التحقيقات والمحاكمات للجناة.

وفي اعترافاته التلفزيونية لاحقا، قال "جيمز بی دین"، إن دعمه لإسرائيل كان أحد أكبر أخطائه وأنه لا يعرف حجم الأذى والضحايا الذي أوقعته المجموعة، وفقا لروسيا اليوم.