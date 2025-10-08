

وكالات

ذكرت وسائل إعلام هندية نقلا عن السلطات، أن انهيارا أرضيا هائلا وقع شمالي البلاد وأدى إلى دفن حافلة ركاب، وأسفر عن مصرع 18 شخصا.

ووقع الحادث على طريق في منطقة بيلاسبور بولاية هيماشال براديش شمال البلاد.

وبحلول ساعات متأخرة من المساء، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ ثلاثة ركاب، وفقا لروسيا اليوم.

ومع ذلك، لا يزال يُعتقد أن هناك العديد من الركاب محاصرون تحت الأنقاض والصخور، وفقا لما أفادت به قناة "إن دي تي في" الهندية ووسائل إعلام أخرى.

ويُعتقد أن الحافلة تقل ما يتراوح بين 30 إلى 35 شخصا، لكن العدد الدقيق للركاب لم يتأكد على الفور.

فيما يُرجح أن الانهيار الأرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة لفترة طويلة، مما تسبب في تحرك جانب كامل من الجبل.