حماس: بعد عامين من طوفان الأقصى لا تزال المعركة متواصلة

كتب : مصراوي

12:02 م 07/10/2025

طوفان الأقصى

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنه بعد عامين من طوفان الأقصى لا تزال المعركة متواصلة وتداعياتها السياسية والعسكرية واضحة على المنطقة.

وذكرت الحركة، في بيان اليوم الثلاثاء، "عامان والعدو يمعن في حربه الوحشية ضد شعبنا الصامد"، مضيفة "عامان وشعبنا متجذر في أرضه ومتمسك بحقوقه المشروعة ضد مخططات التصفية والتهجير القسري".

وتابعت حماس: "عامان وشعبنا ملتف حول مقاومته ومتمسك بثوابته الوطنية بعيدًا عن مشاريع الوصاية غير المشروعة".

واليوم الثلاثاء الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

عامين من طوفان الأقصى حماس مخططات التصفية مخططات التهجير القسري الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر

