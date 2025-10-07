حماس: بعد عامين من طوفان الأقصى لا تزال المعركة متواصلة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنه بعد عامين من طوفان الأقصى لا تزال المعركة متواصلة وتداعياتها السياسية والعسكرية واضحة على المنطقة.

وذكرت الحركة، في بيان اليوم الثلاثاء، "عامان والعدو يمعن في حربه الوحشية ضد شعبنا الصامد"، مضيفة "عامان وشعبنا متجذر في أرضه ومتمسك بحقوقه المشروعة ضد مخططات التصفية والتهجير القسري".

وتابعت حماس: "عامان وشعبنا ملتف حول مقاومته ومتمسك بثوابته الوطنية بعيدًا عن مشاريع الوصاية غير المشروعة".

واليوم الثلاثاء الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.