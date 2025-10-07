فنزويلا تعلن إحباط هجوم على السفارة الأمريكية في كاراكاس

مكسيكو سيتي- (د ب أ)

أعلنت فنزويلا أنها أحبطت هجوما كان يستهدف السفارة الأمريكية في كاراكاس، وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن الهدف من العملية كان إثارة أعمال عنف ضد بلاده وسط تصاعد التوترات مع واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء "إيه في إن" الحكومية عن مادورو، أمس الاثنين، القول إن المسؤولين عن الهجوم المخطط له لا يزالون طلقاء داخل البلاد، وإن السلطات تلاحقهم حاليا.

وشهدت العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة مزيدا من التدهور على مدار الأسابيع الأخيرة، في ظل اتهامات أمريكية للبلاد بتهريب المخدرات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية استهدفت عدة قوارب في منطقة البحر الكاريبي يعتقد أنها كانت تحمل كميات من المخدرات، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.

وأثارت هذه العمليات انتقادات، إذ لم يحدد البيت الأبيض في البداية الأساس القانوني لتلك الضربات.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمر ترامب بإنهاء الجهود الدبلوماسية مع كاراكاس بعدما شعر بالإحباط من رفض مادورو التخلي عن السلطة، واستمرار حكومته في نفي تورطها في تهريب المخدرات.

وذكرت الصحيفة أن القرار ينهي أيضا المحادثات المباشرة بين مادورو ومبعوث ترامب ريتشارد جرينيل، مما قد يمهد الطريق أمام مزيد من الأعمال العسكرية ضد شبكات تهريب المخدرات أو حتى ضد الحكومة الفنزويلية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مادورو وجه رسالة للبابا ليو الرابع عشر، طالبا من الفاتيكان المساعدة في الحفاظ على السلام بفنزويلا.