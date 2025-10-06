ترحيل جريتا ثونبرج والمشاركين في أسطول مساعدات غزة من إسرائيل

وكالات

تم ترحيل الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج من إسرائيل، اليوم الاثنين، بعدما قضت عدة أيام قيد الاحتجاز بسبب مشاركتها في أسطول المساعدات إلى غزة ، وفقًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، في منشور على منصة "إكس"، إن ثونبرج كانت واحدة من 171 مشاركًا في الأسطول الذين رُحِّلوا اليوم.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.



— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025

ونُشرت صورة إلى جانب المنشور تُظهر الناشطة المناخية السويدية وهي ترتدي قميصًا أبيض وبنطالًا رياضيًا رمادي اللون، وتسير إلى جانب محتجزين آخرين في المطار.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إن النشطاء المرحلين هم مواطنون من اليونان وإيطاليا وفرنسا وأيرلندا والسويد وبولندا وألمانيا وبلغاريا وليتوانيا والنمسا ولوكسمبورج وفنلندا والدنمارك وسلوفاكيا وسويسرا والنرويج والمملكة المتحدة وصربيا والولايات المتحدة.