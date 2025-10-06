إعلان

ترحيل جريتا ثونبرج والمشاركين في أسطول مساعدات غزة من إسرائيل

كتب : مصراوي

03:58 م 06/10/2025

الناشطة السويدية جريتا ثونبرج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تم ترحيل الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج من إسرائيل، اليوم الاثنين، بعدما قضت عدة أيام قيد الاحتجاز بسبب مشاركتها في أسطول المساعدات إلى غزة ، وفقًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، في منشور على منصة "إكس"، إن ثونبرج كانت واحدة من 171 مشاركًا في الأسطول الذين رُحِّلوا اليوم.

ونُشرت صورة إلى جانب المنشور تُظهر الناشطة المناخية السويدية وهي ترتدي قميصًا أبيض وبنطالًا رياضيًا رمادي اللون، وتسير إلى جانب محتجزين آخرين في المطار.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إن النشطاء المرحلين هم مواطنون من اليونان وإيطاليا وفرنسا وأيرلندا والسويد وبولندا وألمانيا وبلغاريا وليتوانيا والنمسا ولوكسمبورج وفنلندا والدنمارك وسلوفاكيا وسويسرا والنرويج والمملكة المتحدة وصربيا والولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريتا ثونبرج إسرائيل أسطول مساعدات غزة مساعدات غزة وزارة الخارجية الإسرائيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر