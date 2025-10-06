ترامب: سنرسل الحرس الوطني وكل ما يلزم إلى شيكاغو



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، عن نيته إرسال الحرس الوطني إلى شيكاغو.

قال ترامب خلال كلمته في استعراض للبحرية الأمريكية في ولاية فرجينيا: "نحن نتجه إلى شيكاغو حسنا، سنرسل الحرس الوطني سنرسل كل ما يلزم".

وفي سياق متصل، أفادت قناة فوكس نيوز نقلا عن مصادر من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية أن شرطة شيكاغو تلقت تعليمات بعدم التدخل في الاشتباكات المستمرة بين المحتجين وضباط الحرس الوطني.

وفي الرابع من أكتوبر الجاري، تعرض ضباط إنفاذ القانون لهجوم خلال دورية روتينية في منطقة برودفيو بشيكاغو، حيث صدمتهم سيارة، ما أدى إلى حصر عشر مركبات.

وردا على ذلك، اضطر ضباط إنفاذ القانون لاستخدام أسلحتهم، وفقا لروسيا اليوم.

ونقلت القناة: "تلقت شرطة شيكاغو أوامر بعدم التدخل عندما أفاد عملاء دورية الحدود بأنهم محاصرون بعد حادثة الاصطدام".

وعلى مدى الشهر الماضي، هدد ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى عدة مدن، خاصة تلك التي يديرها الديمقراطيون، لمكافحة الجريمة ودعم موظفي الهجرة والجمارك.