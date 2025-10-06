

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيواصل متابعة مسألة غزة، مؤكدا أن الوقت هو الفيصل وإلا ستسفك الكثير من الدماء وهو أمر لا يرغب أحد برؤيته.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المرحلة الأولى من خطته بشأن غزة ستستكمل خلال أسبوع.

وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "شهدت نهاية هذا الأسبوع مناقشات إيجابية للغاية مع حماس، ودول من جميع أنحاء العالم من عرب ومسلمين وغيرهم، لإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الحرب في غزة".

وأوضح: "الأهم من ذلك، السعي الحثيث لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وقد كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة".

وأضاف: "ستجتمع الفرق الفنية مجددا اليوم الاثنين في مصر، لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية".

كما أكد ترامب: "أبلغت بأن المرحلة الأولى من المقرر أن تنجز هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة، كما سأواصل متابعة هذا الصراع المستمر منذ قرون، والوقت هو الفيصل، وإلا سيليه سفك دماء هائل - وهو أمر لا يريد أحد رؤيته!".

هذا، وتنطلق المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في شرم الشيخ، الاثنين، بمشاركة 3 أطراف وسيطة هي الإدارة الأمريكية ومصر وقطر.

وجاءت الدعوة إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ شهور بعد موافقة حركة حماس على خطة الرئيس ترامب وهي الموافقة التي أبدت الحركة فيها الاستعداد للتفاوض على المرحلة الأولى من الصفقة، وفقا لروسيا اليوم.