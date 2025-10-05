ترامب يشارك مقالة "نيويورك تايمز" بشأن هجوم نتنياهو على قطر

وكالات

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صفحته الخاصة بمنصة تروث سوشيال اليوم الأحد، مقالة في صحيفة نيويورك تايمز، عن هجوم نتنياهو على مقرات قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحدث التقرير المنشور يوم الجمعة الماضية، تحت عنوان "كيف دفع الغضب من هجوم إسرائيل على قطر نتنياهو إلى التوجه إلى غزة"، عن الطائرات الإسرائيلية التي أطلقت من فوق البحر الأحمر وابلاً من الصواريخ على حي سكني في الدوحة في قطر، حيث كان ممثلو حماس يناقشون إمكانية وضع خطة لإنهاء الحرب في غزة.

ووصفت الصحيفة الأمريكية، ضربة التاسع من سبتمبر بأنه استفزازًا إسرائيليًا صارخًا لافتة إلى أن هذه الضربة أثارت حفيظة المسؤولين الحكوميين في المنطقة وفي واشنطن، لدرجة أنها هددت بتقويض آفاق وقف إطلاق النار.

وقالت نيويورك تايمز، إنه بعد 20 يومًا، وقف نتنياهو وترامب معًا في البيت الأبيض، معلنين دعمهما لخطة من شأنها إنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين.

وبمبالغة معتادة، وصف ترامب ذلك بأنه "يوم عظيم، يوم جميل، ربما يكون أحد أعظم أيام الحضارة الإنسانية". أما نتنياهو، الأكثر حذرًا، فقال إن المقترح "يحقق أهداف حربنا".

ولم تمر سوى أيام قليلة حتى لقت الخطة موافقة مشروطة من حماس، حيث قالت إنها وافقت على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بالإضافة إلى جثث القتلى، ردا على اقتراح السلام الذي قدمه ترامب.

لكن السؤال هو: هل سيُرضي رد حماس، في النهاية، إسرائيل والبيت الأبيض؟ على سبيل المثال، لم يتطرق البيان إلى عناصر رئيسية من المقترح الأمريكي الذي دعا الحركة إلى التخلي عن سلاحها، وهو مطلب رئيسي لإسرائيل.

وفي فيديو احتفالي قال الرئيس الأمريكي: "أن هذا يومٌ عظيم. سنرى كيف ستسير الأمور علينا أن نُرسخ كلمتنا النهائية في أرض الواقع".

ويشير التقرير إلى "أنه حتى لو مضت الخطة قدمًا، ستظل تحديات تنفيذها جسيمة، وقد ظهرت بعض التصدعات في دعم تحالف الدول العربية والإسلامية التي وقّعت عليها وقد خفّف نتنياهو من حدة بعض بنود المقترح بما يتيح له مرونة كبيرة لمواصلة إدارة الصراع وفقًا لشروطه".